Раніше Україна домовилася про закупівлю понад 100 винищувачів шведського виробництва

Україна працює над масштабною програмою розвитку бойової авіації, заявив президент України Володимир Зеленський, передає «РБК-Україна». Наразі країна встановила за мету формування флоту з 250 сучасних літаків.

Під час розмову з журналістами 27 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що Україна веде паралельні переговори зі США, Францією та Швецією щодо трьох типів бойових літаків. Зокрема, йдеться про американські F-16, французькі Rafale та шведські Gripen.

За словами президента, у пріоритеті – винищувачі Gripen. Ці літаки мають найдешевше обслуговування та швидке навчання пілотів – близько шести місяців. Зазначається, що винищувачі Gripen також можуть злітати навіть з автомобільних трас і сумісні з більшістю типів доступного Україні озброєння.

«Суспільне» із посиланням на слова Зеленського повідомило, що Україна вже домовилася зі Швецією про локалізацію виробництва винищувачів Gripen на українській території.

«Головне питання – ми домовились про локалізацію Gripen. Я вважаю, що це історична домовленість», – повідомив президент.

Нагадаємо, 22 жовтня Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон уклали угоду щодо наміру закупівлі від 100 до 150 нових винищувачів Gripen. Згодом стало відомо, що шведська оборонна компанія Saab розглядає можливість відкриття в Україні заводу зі складання літаків Gripen.