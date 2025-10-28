Україна планує створити флот із 250 сучасних бойових літаків
Країні вдалося досягнути домовленостей щодо локалізації виробництва шведських винищувачів Gripen
Україна працює над масштабною програмою розвитку бойової авіації, заявив президент України Володимир Зеленський, передає «РБК-Україна». Наразі країна встановила за мету формування флоту з 250 сучасних літаків.
Під час розмову з журналістами 27 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що Україна веде паралельні переговори зі США, Францією та Швецією щодо трьох типів бойових літаків. Зокрема, йдеться про американські F-16, французькі Rafale та шведські Gripen.
За словами президента, у пріоритеті – винищувачі Gripen. Ці літаки мають найдешевше обслуговування та швидке навчання пілотів – близько шести місяців. Зазначається, що винищувачі Gripen також можуть злітати навіть з автомобільних трас і сумісні з більшістю типів доступного Україні озброєння.
«Суспільне» із посиланням на слова Зеленського повідомило, що Україна вже домовилася зі Швецією про локалізацію виробництва винищувачів Gripen на українській території.
«Головне питання – ми домовились про локалізацію Gripen. Я вважаю, що це історична домовленість», – повідомив президент.
Нагадаємо, 22 жовтня Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон уклали угоду щодо наміру закупівлі від 100 до 150 нових винищувачів Gripen. Згодом стало відомо, що шведська оборонна компанія Saab розглядає можливість відкриття в Україні заводу зі складання літаків Gripen.