До призначення він перебував на посаді першого заступника голови Тернопільської ОВА

Новим керівником Тернопільської обласної військової адміністрації став колишній перший заступник голови, екснардеп та військовий Тарас Пастух. Указ про його призначення 12 січня підписав президент Володимир Зеленський.

Тарас Пастух замінив на цій посаді колишнього керівника В’ячеслава Негоду, який на посаді перебував рік і чотири місяці. На своїй сторінці в фейсбуці В’ячеслав Негода 4 січня написав, що за період його роботи в ОВА Тернопільщина до трійки лідерів тилових областей.

«Сьогодні можу сказати: Тернопільщина стала сильнішою. Це відзначено в оцінках Офісу Президента України, де область за результатами 11 місяців 2025 року увійшла до трійки лідерів серед 15 тилових регіонів. Закладено багато важливих фундаментальних рішень, які з часом дадуть нові позитивні результати», – зазначив В’ячеслав Негода.

Указ про звільнення В’ячеслава Негоди президент Володимир Зеленський підписав 8 січня 2026 року.

Додамо, що Тарас Пастух має 47 років і проживає в Тернополі. У 2008–2010 роках він перебував на посаді голови Бучацької районної державної адміністрації. У 2011 році став комерційним директором ВАТ «Опілля». У 2014 році він обирався до Верховної Ради України від партії «Об'єднання “Самопоміч”». В результаті виборів Тарас Пастух переміг від округу №163 (Тернопіль). Також у липні 2014 року Тарас Пастух пішов добровольцем на війну, згодом знову повернувся до політичної кар’єри.

У 2020 році його призначили заступником голови Харківської ОДА. З початком повномасштабної війни у 2022 році він знову повернувся на фронт, як військовослужбовець розвідувальної роти 128-ї гірсько-піхотної бригади Збройних сил України. У серпні 2022 року стало відомо про поранення, якого він зазнав внаслідок підриву на протитанковій міні в липні того ж року. Внаслідок поранення Тарас Пастух отримав важку травму та ампутацію частини кінцівки.

Новий керівник Тернопільської ОВА одружений. Разом з дружиною виховує чотирьох дітей: сина Ярослава, дочок Анастасію, двійнят Христину та Софію.