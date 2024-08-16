В'ячеслав Негода з 1990-1998 роки був міським головою Тернополя

Кабмін погодив призначення 67-річного В'ячеслава Негоди головою Тернопільської обласної військової адміністрації. Указ про призначення колишнього заступника міністра розвитку громад на посаду голови ОВА має підписати ще президент Володимир Зеленський.

Про нове призначення нового керівника адміністрації написав постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук в Telegram 16 серпня.

«Погоджено призначення Негоди В’ячеслава Андроновича головою Тернопільської обласної державної адміністрації», – йдеться у повідомленні.

В’ячеслав Негода замінив на цій посаді колишнього керівника Володимира Труша, якого президент звільнив 29 грудня 2023 року. Вісім місяців Тернопільщиною керував перший заступник Труша Володимир Важинський.

Додамо, що В’ячеслав Негода народився 25 травня 1957 року в селі Борщівка, на Лановеччині в Тернопільській області. Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, за спеціальністю архітектура, Львівський Національний університет ім. І.Франка, за спеціальністю правознавство та Національну академію державного управління при Президентові України. Науковий ступінь – доктор філософії (в галузі публічного управління та адміністрування).

Був начальником конструкторського бюро Виробничого об’єднання «Ватра» в Тернополі. З 1990 по 1998 рік – Тернопільським міським головою, депутатом Тернопільської облради.

У 1998 році став першим заступником виконавчого директора Асоціації міст України. З 2008 по 2010 рік був заступником міністра Мінрегіонбуду. Заступником Міністра розвитку громад та територій України працював з вересня 2019 року. 24 січня 2023 року В’ячеслава Негоду звільнили з посади заступника міністра розвитку громад та територій України.