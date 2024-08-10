Кабінет Міністрів України погодив кандидатуру Романа Боднара на посаду голови Івано-Франківської районної адміністрації. Про це 9 серпня повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Тепер відповідне розпорядження про призначення Романа Боднара має підписати президент.

За інформацією «Курсу», Роман Боднар – майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, служив у 10 гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс», кавалер ордена Богдана Хмельницького. У липні 2024 року Роман Боднар став радником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

У своїй декларації за 2023 рік він вказав придбану в 2020 році квартиру у Львові, якою він володіє разом із мамою Марією Боднар, та земельну ділянку в Яворові, придбану в 2021 році. Також він задекларував 160,8 тис. грн пенсії та 1,5 млн грн зарплати.

Нагадаємо, в серпні 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив тодішнього голову Івано-Франківської РДА Олександра Ярощука. Спершу він хотів оскаржити указ президента в суді, втім згодом передумав.