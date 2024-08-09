Наразі Павло Грабський є першим заступником голови Самбірської РДА

Кабінет міністрів України погодив призначення заступника голови Самбірської райдержадміністрації Павла Грабського головою Львівської РДА. Про це у п’ятницю, 9 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

32-річний Павло Грабський навчався у «Львівській політехніці» на філології, протягом 2018-2019 років працював у компанії DELL, протягом 2013-2018 років був безробітним, а до цього із 2007 по 2010 роки періодично (кілька місяців) працював підсобним робітником на цегельному заводі.

У 2020 році він був кандидатом на посаду голови Хирівської ОТГ, але програв вибори. У 2020 році також брав участь у проекті Starlightmedia «Нові лідери», де увійшов у Топ-100. На сайті ініціативи «Нові лідери» вказано, що у 2011-2012 роках Павло Грабський був вантажником на меблевій фабриці, у 2012-2013 роках працював охоронцем львівського нічного клубу «Шоколад», а у 2014-2015 роках був тренером тренажерного залу в «Інтерспорті». Ці місця праці не вказані у його офіційній біографії. Із червня 2014 року по лютий 2015 років Павло Грабський отримував допомогу по безробіттю, невідомо, чи у вказаний час він працював тренером. Також на момент участі у проекті «Нові лідери» очолював Львівську міську ГО «Батьківщина Молода» – молодіжне крило партії Юлії Тимошенко.

Злет кар’єри Павла Грабського стався у 2021 році, коли його призначили заступником голови Самбірської РДА, а у 2023 році він зайняв посаду першого заступника голови цієї РДА.

Згідно з декларацією Павла Грабського на сайті НАЗК, у 2023 році він отримав 322 тис. грн зарплати у Самбірській РДА. Його дружина Олеся Грабська є ФОПом та займається торгівлею, декларуючи 5 млн грн річного заробітку. У 2023 році Олеся Грабська купила авто Volkswagen Tiguan (2017 р. в.), задекларованою вартістю 484 тис. грн, а Павлу Грабському із 2021 року належить квартира у селі Оброшине (43 м2).

Нагадаємо, що 39-річна Христина Замула очолювала Львівську РДА із 2021 по 2024 рік. У березні 2024 року президент звільнив її з посади і через кілька днів Замула стала заступницею голови ЛОВА.