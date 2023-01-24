Уряд погодив звільнення п’яти голів обласних військових адміністрацій
Рішення стосуються голів Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської ОВА
Кабінет міністрів України на своєму засіданні у вівторок, 24 січня, ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, урядом підтримано проекти указів Президента України про звільнення:
- Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;
- Олександра Старуха – Запорізька ОВА;
- Олексія Кулебу – Київська ОВА;
- Дмитра Живицького – Сумська ОВА;
- Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.
За даними «Української правди», Резніченко подав заяву на звільнення сам, інші звільняються за угодою сторін.
Водночас на посаду заступника Міністра економіки України призначено Олексія Соболєва.
Крім того, рішенням уряду з посад заступників міністрів звільнено:
- Вячеслава Шаповалова – заступника Міністра оборони України;
- Івана Лукерю – заступника Міністра розвитку громад та територій України;
- В'ячеслава Негоду – заступника Міністра розвитку громад та територій України;
- Віталія Музиченка – заступника Міністра соціальної політики України.
Як інформував ZAXID.NET, напередодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу президента.