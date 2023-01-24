НА засіданні 24 січня уряд ухвалив низку кадрових рішень

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у вівторок, 24 січня, ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, урядом підтримано проекти указів Президента України про звільнення:

За даними «Української правди», Резніченко подав заяву на звільнення сам, інші звільняються за угодою сторін.

Водночас на посаду заступника Міністра економіки України призначено Олексія Соболєва.

Крім того, рішенням уряду з посад заступників міністрів звільнено:

Вячеслава Шаповалова – заступника Міністра оборони України;

Івана Лукерю – заступника Міністра розвитку громад та територій України;

В'ячеслава Негоду – заступника Міністра розвитку громад та територій України;

Віталія Музиченка – заступника Міністра соціальної політики України.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу президента.