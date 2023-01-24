Іван Лукеря заявив, що рішення про відставку прийняв ще на початку року

На тлі корупційного скандалу із заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського у відставку подав його колега Іван Лукеря. Про це чиновник повідомив у вівторок, 24 січня.

Водночас зі слів Лукері випливає, що його відставка зі скандалом з Лозинським ніяк не пов’язана, а рішення звільнитися він прийняв ще на початку року.

«Рішення мною було прийнято на початку року, проте, на жаль, в міру політичних та бюрократичних обставин, співпало на цей тиждень юридичне оформлення. На жаль», – написав чиновник у Facebook.

Додамо, що раніше Лукеря також працював у Центральному офісі реформ при Міністерстві регіонального розвитку.

Нагадаємо, заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського звільнили після того, як 21 січня його затримали при отриманні хабара у розмірі $400 тисяч в якосты відката при закупівлі генераторів. Антикорупційні правоохоронні органи заявляють, що він входив до «організованого злочинного угруповання».

Нагадаємо, також цього тижня у відставку подали заступник генпрокурора Олексій Симоненко, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, а також заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов.