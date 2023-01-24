Кирило Тимошенко

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади. Інформацію, яку напередодні ввечері повідомили низка ЗМІ з посиланням на джерела, підтвердив сам Тимошенко у Telegram.

«Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини», – прокоментував він та оприлюднив своє фото із відповідною заявою.

Водночас на сайті президента України вже зявився відповідний указ про звільнення Тимошенка.

«Звільнити Тимошенка Кирила Владленовича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України згідно з поданою заявою», – йдеться в Указі, датованому 23 січня.

Видання «Українська правда» з посиланням на джерела у складі РНБО та джерела у Кабміні повідомили, що замість Тимошенка на посаду планують призначити голову Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулебу.

Крім того, видання повідомило про значні кадрові зміни, зокрема: також у відставку підуть глави ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.

Раніше видання LB.ua, інформувало, що в Офісі президента та уряді найближчим часом очікуються відставки. Йдеться про заступника голови ОП Кирила Тимошенка та міністра енергетики Германа Галущенка.

Також можуть звільнити міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта. А міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна – звільнити і призначити послом України в Китаї.

Наприкінці жовтня журналісти розслідувального проекту Bihus.Info з’ясували, що заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко їздить на позашляховику Chevrolet Tahoe, який американська компанія General Motors передала Україні для вивезення людей із зони бойових дій і для гуманітарних місій. До цього Тимошенко їздив на своєму автомобілі BMW X5.

За кілька днів Кирило Тимошенко заявив, надалі користуватись цим авто не буде, і звернувся до Державного управління справами щодо передачі цього автомобіля у прифронтові регіони.

Тимошенка неодноразово критикували через політику у регіонах. Зокрема, посадовець з ОП займався регіональною політикою, що сприймалося як самопіар.