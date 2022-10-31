Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що відмовляється від службового автомобіля Chevrolet Tahoe, яке прибуло в Україну як гуманітарна допомога. Цьому передувало журналістське розслідування проекту Bihus.Info, в якому йшлося, що Тимошенко використовує гуманітарний автомобіль як службовий.

Заступник голови Офісу президента запевнив, що автомобіль найближчим часом передадуть у прифронтові регіони.

«Звернувся до ДУСу [Державного управління справами] щодо передачі цього автомобіля в один із прифронтових регіонів, де він буде використовуватися в гуманітарних цілях. Проконтролюю, щоб авто передали найближчими днями», – написав він у своєму Telegram-каналі в понеділок, 31 жовтня.

Тимошенко розповів, що за останні місяці проїхав на цьому автомобілі близько 40 тис. кілометрів у робочих поїздках по всій Україні. Сама машина перебувала на балансі Державного управління справами.

Як повідомляв ZAXID.NET, 27 жовтня Bihus.info оприлюднило розслідування про те, що заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко використовує як службовий автомобіль машину, яку американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій. Авто почало з’являтися на його відео навесні – після того, як американська компанія General Motors відповіла на заклик української влади й передала Україні 50 нових Chevrolet Tahoe, які мали б використовуватися для гуманітарних цілей та вивозити людей з зони бойових дій.

До цього Тимошенко їздив на своєму автомобілі BMW X5.