Кирило Тимошенко в Закарпатській області, а на фоні видно подарований Україні позашляховик

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко їздить на позашляховику Chevrolet Tahoe, який американська компанія General Motors передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій. Про це йдеться в журналістському розслідуванні проекту Bihus.Info.

Кирило Тимошенко як заступник Андрія Єрмака в Офісі президента відповідає за відновлення України, тож багато їздить по регіонах. Новий позашляховик Chevrolet Tahoe чорного кольору регулярно помічають у його поїздках.

Як зазначили журналісти, навесні General Motors подарувала Україні 50 автівок Chevrolet Tahoe. Вони призначалися владі для гуманітарної роботи. Журналісти наголосили, що посадовці просили у компанії автівки для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій, а не для виконання службових обов'язків.

Вони також не знайшли доказів, що авто, на якому їздить Кирило Тимошенко, з іншої партії або було закуплено органами влади. Автори розслідування констатували, що купити такий автомобіль навіть через дилерів неможливо. Зрештою, журналісти проаналізували фотографії переданих Україні автомобілів та порівняли їх із тим автомобілем, яким їздить Тимошенко, і довели, що вони є абсолютно однаковими.

Сам Тимошенко підтвердив, що їздить на "Chevrolet Tahoe", яке перебуває на балансі Державного управління справами. І його справді передала компанія General Motors.

Заступник Єрмака сказав, що їздить на Chevrolet Tahoe вже пів року у регіональні поїздки, у деокуповані території – і вже наїздив близько 40 тисяч кілометрів і переконував, що в межах Києва на цьому авто не їздить.

Однак журналісти зафіксували, що той самий автомобіль систематично возить Тимошенка по Києву, зокрема з дому на роботу. Зрештою Тимошенко сказав, що для Офісу президентів «не вистачає автомобілів».

Журналісти зауважили, що ще наприкінці минулого року Кирило Тимошенко їздив своїм автомобілем BMW X5, який купив у 2019 році.