Журналісти з’ясували, що Кирило Тимошенко використовує гуманітарне авто для службових поїздок

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевіряє інформацію про використання заступником керівника Офісу президента Кирилом Тимошенком гуманітарного автомобіля як службового. Про це в інтерв’ю Цензор.нет очільник НАЗК Олександр Новіков.

За його словами, НАЗК розпочало перевірку після публікацій у ЗМІ про те, що Кирило Тимошенко їздить на автомобілі, подарованому Україні для вивезення людей із зони бойових дій.

«НАЗК проводить перевірку за відповідною інформацією в ЗМІ. Якщо ми хочемо отримати мільярди доларів на відновлення України й на військову допомогу, що гарантує нашу перемогу в цій війні, ми маємо гарантувати нашим західним партнерам підзвітність органів державної влади», – сказав Олександр Новіков.

Наприкінці жовтня журналісти розслідувального проекту Bihus.Info з’ясували, що заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко їздить на позашляховику Chevrolet Tahoe, який американська компанія General Motors передала Україні для вивезення людей із зони бойових дій і для гуманітарних місій. До цього Тимошенко їздив на своєму автомобілі BMW X5.

За кілька днів Кирило Тимошенко заявив, надалі користуватись цим авто не буде, і звернувся до Державного управління справами щодо передачі цього автомобіля у прифронтові регіони.