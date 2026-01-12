Володимира Гончара затримали у 2023 році за підозрою у хабарництві

У понеділок, 12 січня, Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому судді Кропивницького апеляційного суду, який вимагав з винуватця ДТП 10 тис. доларів хабаря. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Зауважимо, що правоохоронці не розголошують ім’я засудженого, але за даними «Судово-юридичної газети» йдеться про Володимира Гончара.

ВАКС визнав Володимира Гончара винним у вимаганні та одержанні хабаря за звільнення винуватця смертельного ДТП від покарання з випробуванням. Відповідно до рішення ВАКС, екссудді призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на шість років та шість місяців з конфіскацією майна. Також засудженого позбавили права обіймати посади в системі правосуддя.

Зазначається, що вирок набуде законної сили через 30 днів, також протягом цього терміну його можна оскаржити в апеляційному суді.

Посередині засуджений за хабарництво екссуддя Кропивницького апеляційного суду Володимир Гончар

Як повідомляв ZAXID.NET, суддю Кропивницького апеляційного суду затримали у жовтні 2023 року. За даними слідчих, суддя через посередника вимагав 10,5 тис. доларів хабаря. За гроші він обіцяв винуватцю смертельної ДТП замінити вирок суду першої інстанції та призначити умовне покарання.

Однак колегія суддів залишила вирок суду першої інстанції без змін. Через це суддя повернув обвинуваченому більшу частину хабаря. Під час обшуку у посередника слідчі виявили частину неправомірної вигоди – 450 доларів.

7 листопада 2024 року Вища рада правосуддя звільнила суддю з посади.