Замість судді отриманий хабар зберігав посередник

Правоохоронці викрили суддю Кропивницького апеляційного суду на проханні дати хабар за ухвалення пом'якшувального вироку стосовно винуватця смертельної ДТП. У викритті судді брали участь НАБУ, САП, поліція та СБУ.

Як повідомила в четвер, 26 жовтня, прес-служба Національного антикорупційного бюро, суддя через посередника висловив прохання надати йому неправомірну вигоду у розмірі 10,5 тис. доларів за зміну вироку суду першої інстанції та призначення умовного покарання стосовно винуватця смертельної дорожньо-транспортної пригоди. Але для того, щоб приховати злочин, суддя доручив отримати та зберігати хабар посереднику, який колись працював у міліції, уточнили в Службі безпеки України.

«Втім, колегія суддів Кропивницького апеляційного суду залишила вирок суду першої інстанції без змін та призначила винуватцю покарання у виді позбавлення волі. Оскільки суддя не зміг забезпечити виконання своєї обіцянки, більшу частину неправомірної вигоди повернули», – сказано в повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання посередника детективи виявили залишок незаконно одержаних грошей у сумі 450 доларів. І судді, і посереднику вже повідомили про підозру. На момент, коли НАБУ опублікувало повідомлення про викриття судді, запобіжний захід їм не обрали.