Різдвяна пошта працювала у палаці Бандінеллі, що був першим поштовим відділенням з 1629 року

З 6 грудня до 10 січня у Львові працювала святкова Різдвяна пошта. За цей час її відвідало майже 10 тисяч людей. Від продажу листівок зібрали 423 219 грн. Гроші скерують на закупівлю ліків військовим у реабілітаційний центр UNBROKEN, інформує пресслужба ЛМР.

Як повідомили в управлінні туризму Львівської міської ради, цього сезону з Різдвяної пошти відправили 1805 листів по Україні, та 834 – за кордон. Листівки були не для продажу, а за донат від 50 грн для збору на фонд UNBROKEN. Зібрані гроші витратять на ліки для пацієнтів центру.

«Фантомні болі та болючі невроми (вузли на нервах) не дають спати, виснажують та унеможливлюють носіння протеза. Ми збираємо на апарат CRYO-S Painless. Це технологія кріоанальгезії, яка буквально “заморожує” біль. Інноваційна та швидка процедура з тривалим ефектом, яка не залишає рубців і допомагає швидше стати на ноги – протезуватись», – розповів лікар-анестезіолог, керівник Центру лікування болю лікарні святого Пантелеймона та центру UNBROKEN Роман Смолинець.

Новою для Різдвяної пошти стала послуга «Підвішена листівка». Їх залишали гості Різдвяної пошти з привітаннями для захисників і захисниць. Львівський волонтерський вертеп передав на фронт понад 200 таких листівок.

Різдвяна пошта – проєкт Львівського туристичного офісу, який визначає головним завданням – повернути традицію святкового листування і більше розповісти про культуру та звичаї Різдва через мистецтво. Святкову пошту відвідало також багато іноземців.

Нагадаємо, Різдвяна пошта Львова працювала в палаці Бандінеллі. У 1629 році флорентійський купець Роберто Бандінеллі відкрив у цьому будинку першу в межах сучасної України пошту, звідки відправляли листи до різних міст Європи. Пізніше там працювала книгарня Кароля Вільда, де збиралася інтелігенція. Впродовж ХХ століття будівлю довго реставрували, а 2005 року тут відкрили відділ Львівського історичного музею. Торік палац Бандінеллі знову став місцем, звідки відправляють листи: у 2024 році тут уперше запрацювала Різдвяна пошта.