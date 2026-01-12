Республіканець Ренді Файн вніс до Конгресу США законопроєкт про анексію Гренландії

Республіканець із Палати представників США Ренді Файн вніс до Конгресу законопроєкт щодо анексії острова Гренландія, що є автономною територіальною одиницею у складі Королівства Данія. Політик наполягає, що острів має стати 51-м американським штатом. Про це у понеділок, 12 січня, повідомив американський телеканал Fox News.

Документ, що надійшов до Конгресу, спрямований на те, щоб уповноважити президента Дональда Трампа «вживати таких заходів, які можуть бути необхідними» для анексії Гренландії та її приєднання до Сполучених Штатів. Зауважимо, що Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір купити острів. За словами республіканця Ренді Файна, запропонований ним законопроєкт дозволить пришвидшити перетворення Гренландії на 51-й штат США. Крім того, Файн наполягає, контроль США над Гренландію «в інтересах світу».

«Конгресу все одно доведеться вирішити, чи зробити її штатом, але це просто уповноважить президента робити те, що він робить, і сказати, що Конгрес підтримує його. І тоді це прискорить її перетворення на штат, але рішення про те, чи робити це, все одно буде за Конгресом», – заявив Ренді Файн.

Як зауважує Fox News, днями прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт допустила застосування військової сили для приєднання Гренландії до США. Водночас ця заява викликала занепокоєння серед республіканців попри розуміння того, що для США «володіння Гренландією буде вигідним». Сам Ренді Файн на запитання, чи підтримає він використання військової сили відповів: «Я думаю, що найкращий спосіб отримати Гренландію – це добровільно».

«Рівень бідності в Гренландії набагато, набагато вищий, ніж у Данії. Країною керують соціалісти, і не в інтересах Америки мати таку велику територію між Сполученими Штатами та Росією, якою керують соціалісти», – заявив Ренді Файн.

Зауважимо, що відповідно до Конституції США, Конгрес уповноважений приймати нові штати до Союзу.

Додамо, що Гренландія є найбільшим островом планети, що розташований між Північно-Льодовитим та Атлантичним океанами. Географічно Гренландія є частиною Північної Америки, але має тісні політичні, культурні та економічні зв'язки з Європою. 80% території острова вкрите льодовиком. Станом на 2014 рік на острові проживало менш як 57 тис. людей.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що США необхідно встановити контроль над Гренландією. Таке рішення Трамп пояснив наявністю з безпекою та комерційним інтересом, які можна вирішити встановленням контролю над Панамським каналом та Гренландією.

На тлі заяв Дональда Трампа у січні 2025 року Данія змінила королівський герб, зробивши більш помітними символи Гренландії та Фарерських островів.

10 січня 2026 року лідери пʼятьох партій, представлених у парламенті Гренландії, опублікували спільну заяву щодо намірів Сполучених Штатів захопити острів. Вони закликали припинити зневагу та наголосили, що майбутнє Гренландії має визначати його жителі.