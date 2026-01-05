Загальноміське освячення води на Водохреще у Львові

У вівторок, 6 січня 2026 року, на свято Богоявлення (Водохреще) львів’яни та гості міста можуть долучитись до святкових богослужінь у міських храмах та набрати освячену воду. «Духовна велич Львова» зібрала інформацію про розклад богослужінь та освячення води у різних храмах на Водохреща 6 січня, а також богослужінь у Другий Святвечір, 5 січня, до яких ви ще можете долучитися.

Загальноміське водосвяття (площа Ринок)

Чин освячення води розпочнеться 6 січня о 10:00. Львів’яни зможуть взяти до своїх домівок освячену воду із великого резервуара, що протягом дня буде розташований на площі Ринок. Долучаться до освячення представники різних конфесій, зокрема військові капелани.

Вірменський кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці (вул. Вірменська, 7/13)

5 січня , Святвечір: 17:00 – свята літургія «Сочельнік»;

, Святвечір: 17:00 – свята літургія «Сочельнік»; 6 січня : 11:00 – святкова літургія Богоявлення й освячення води;

: 11:00 – святкова літургія Богоявлення й освячення води; 7 січня: 10:30 – молитва за померлих.

Собор святого Юра Львівської Архиєпархії УГКЦ (пл. св. Юра, 5)

5 січня. Навечір’я Богоявлення:

14:00 – Ісусова Молитва за онкологічних хворих;

16:00 – Велике Повечір’я з Литією. Утреня;

21:00 – Архиєрейська Божественна Літургія св. Івана Золотоустого. Чин Великого освячення води Святих Богоявлень. Звершує єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ Володимир (Груца).

6 січня. Святе Богоявлення:

7:00 – Божественна Літургія св. Івана Золотоустого. Чин Великого освячення води Святих Богоявлень;

10:00 – Божественна Літургія св. Івана Золотоустого. Чин Великого освячення води Святих Богоявлень. Звершує митрополит Львівський УГКЦ Ігор (Возьняк);

14:00 – Ісусова Молитва за онкологічних хворих;

15:00 – молитва руху «Матері в молитві»;

17:00 – Вечірня;

18:00 – Божественна Літургія св. Івана Золотоустого.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла(м. Львів, вул. Театральна, 11)

5 січня. Навечір’я Богоявлення:

13:00 – Великі Царські Часи (Час 3-ій і Час 6-ий);

17:55 – Читання Святого Письма;

18:00 – Великі Царські Часи (Час 9-ий).

6 січня. Богоявлення Господнє:

6:00 – Велике Повечір’я з Литією;

7:00 – Божественна Літургія. Велике Водосвяття;

9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00 – Божественна Літургія;

17:55 – Читання Святого Письма.

Парафія Христового Воскресіння (вул. Городоцька, 319а)

6 січня. Святе Богоявлення:

5:00 – Велике Повечір’я з Литією. Утреня. Свята Літургія за здоров’я. Чин Йорданського водосвяття;

9:00 – Свята Літургія за здоров’я;

11:00 – Свята Літургія за парафію;

13:00 – Свята Літургія;

18:00 – Свята Літургія за здоров’я.

Храм Преображення ГНІХ (вул. Краківська, 21)

5 січня. Навечір’я Богоявлення:

17:00 – Всеношне богослужіння.

6 січня. Богоявлення ГНІХ:

07:00 – Божественна літургія, велике водосвяття;

09:00 – Божественна літургія;

11:00 – Божественна літургія, велике водосвяття;

18:00 – Божественна літургія.

Парафія святого Андрія (пл. Соборна, 3а)

5 січня. Навечір’я Богоявлення:

17:00 – Велике Повечір’я з Литією.

6 січня. Богоявлення ГНІХ:

06:30 – Святкова Утреня;

07:30 – Божественна літургія, велике йорданське водосвяття біля криниці;

09:30, 12:00, 18:00 – Божественна літургія;

17:00 – Вечірня.

Храм Святих Володимира та Ольги (вул. Симоненка, 5А)

5 січня:

18:00 – Велике Повечір’я з Литією.

6 січня:

06:00 – Утреня;

07:00 – Божественна літургія. Чин великого освячення води;

09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 – Божественна літургія.

Храм святих Ольги і Єлизавети (пл. Кропивницького, 1)

6 січня:

06:00 – Повечер’я, пізніше Утреня;

08:00 – Свята літургія і Велике водосвяття;

10:00 – Літургія з водосвяттям;

12:00, 18:00 – Літургія.

Храм Пресвятої Євхаристії (Домініканський собор, пл. Музейна, 1)

6 січня, Богоявлення ГНІХ:

06:00 – Велике Повечір’я, літургія св. Івана Золотоустого і Велике Водосвяття;

09:00 – Літургія св. Івана Золотоустого;

11:00 – Літургія св. Івана Золотоустого і Велике Водосвяття;

13:00, 18:00 – Літургія св. Івана Золотоустого.

Храм Вознесіння Господнього (вул. Широка, 81А)

6 січня:

05:30 – Повечір’я Велике, Свята літургія, Велике Водосвяття;

08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 18:00 – Святі літургії.

Храм Матері Божої Неустанної Помочі (вул. Сніжна, 1)

5 січня:

16:00 – Велике Повечір’я з Литією.

6 січня:

09:00 – Божественна літургія (за всяке прошення). Водосвяття;

11:00, 16:00 – Божественна літургія (за всяке прошення).

Свято-Іванівська Лавра Студійського Уставу УГКЦ («Шевченківський гай», вул. Чернеча Гора, 1)

6 січня:

07:00 – Велике повечір’я з Литією;

08:00 – Святкова Утреня;

09:00 – Свята літургія св. Івана Золотоустого, Велике водосвяття;

11:00 – Свята літургія св. Івана Золотоустого;

17:00 – Вечірня.

Храм Святого Архистратига Михаїла (вул. Винниченка, 22)

6 січня:

05:00 – Велике Повечір’я з Литією, Утреня, Часи;

07:00 – Літургія св. Івана Золотоустого, Йорданське Водосвяття;

09:00 – Літургія св. Івана Золотоустого;

11:00 – Літургія св. Івана Золотоустого, Йорданське Водосвяття;

17:30 – Вечірня, Утреня, щедрівки.

Храм Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці (вул. Івана Франка, 56)

5 січня:

19:00 – Велике Повечір’я, Утреня, свята літургія, велике водосвяття.

6 січня:

07:30, 09:00, 11:00 – Свята літургія, Велике водосвяття;

12:45 – Вечірня.

Храм Успення Пресвятої Богородиці (Кафедральний собор Львівської єпархії ПЦУ, вул. Руська, 5)

5 січня. Навечір’я Богоявлення:

16:00 – Велике повечір’я, всенічна відправа.

6 січня. Свято Богоявлення, Хрещення Господнє:

7:00 – Божественна Літургія;

9:00 – Божественна Літургія;

11:00 – Божественна Літургія;

17:00 – Вечірня відправа, коляди.

Храм святого Юрія Переможця (вул. Тараса Бобанича (Хаммера), 3)

6 січня:

07:00 – Божественна літургія, Велике освячення води;

10:00 – Божественна літургія;

17:00 – Вечірня з колядками.

Свято-Покровський кафедральний собор Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ (м. Львів, вул. Грушевського, 2)

5 січня. Навечір’я Богоявлення:

17:00 – Велике повечір’я і Рання, архиєрейським чином.

6 січня. Святе Богоявлення:

8:00 – Божественна Літургія свт. Івана Золотоустого;

10:00 – Божественна Літургія свт. Івана Золотоустого, архиєрейським чином. Велике освячення води;

17:00 – Вечірня з колядками.

П’ятницький храм на Підзамче (вул. Богдана Хмельницького, 77)

6 січня: