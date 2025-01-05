В українському народному календарі Водохреще займає особливе місце

Водохреще, або Богоявлення, є важливим християнським святом, яке вшановує хрещення Ісуса Христа. Це свято наповнене багатими традиціями, зокрема обрядом освячення води, яка, за віруваннями, має цілющу силу. Про значення і традиції свята пише «Суспільне».

На 6 січня за новоюліанським і григоріанським календарем припадає одне з найбільших свят християнства – Богоявлення або Водохреще. Це свято вшановує хрещення Ісуса Христа в річці Йордан пророком Іоаном Предтечею. Вважається, що це є однією з п'яти основних подій в земному житті Спасителя.

Історія святкування Водохреща

Біля річки Йордан Ісус Христос прийняв хрещення від пророка Іоана у віці 30 років. Після хрещення відбулась божественна подія: голос Бога-Отця оголосив Ісуса своїм Сином, а Святий Дух з'явився у вигляді голуба. Ця подія стала важливою в християнському вченні, і свято отримало назву Богоявлення, адже демонструє три іпостасі Бога. Спочатку святкування Водохреща з'явилося в Коптській церкві в II столітті, де воно об'єднувало святкування народження Ісуса, прихід Трьох Царів та його хрещення.

Традиції Водохреща в Україні

Святкуванню Водохреща в Україні передувала Голодна Кутя, яка припадала на 5 січня, коли люди суворо постили. Напередодні свята парубки вирізали з льоду хрест на водоймах, який ставили над ополонкою. Цей хрест часто обливали буряковим квасом, щоб надати йому кольору. Поряд з хрестом встановлювали «престол», а з хвойних гілок робили «царські врата».

Зранку громада йшла до річки для освячення води, після чого вода ставала цілющою. Її приносили додому, ставили біля образів і зберігали протягом року. Вважалося, що вода допомагає лікувати хвороби. На території колишньої Запорізької Січі чоловіки на конях вирушали до річки, а дівчата вмивалися свяченою водою, щоб бути здоровими та красивими.

Після повернення додому господарі кропили оселю свяченою водою, обробляли двері та образи хрестами. Цілюща вода була обов'язковим атрибутом обіду на Водохреща.

Вшанування свята в Україні

В українському народному календарі Водохреще займає особливе місце – в колядці «Добрий вечір тобі» це свято згадується як «третій празник». Люди вірили в цілющу силу води, яка набувала особливої сили опівночі. Вона допомагала від хвороб і зберігалася біля образів у домівках. Також існувала традиція не прати в річці протягом кількох тижнів після Водохреща, оскільки в цей час вода вважалася святою.