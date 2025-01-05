Не купайтеся в річці: що не можна робити на Водохреща 2025
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Водохреще – це свято, яке символізує хрещення Ісуса Христа і святкується 6 січня. Воно є завершальним етапом святкових різдвяних обрядів і має глибоке релігійне та народне значення. В Україні Водохреще відзначається з багатьма традиціями, такими як освячення води, купання та очищення осель. Це день, коли віряни прагнуть духовного очищення, а також вшановують силу води, яка, за народними повір'ями, має цілющу силу. Що не можна робити у цей день, пише «24 Канал».
Заборони на Водохреще
На Водохреща існують певні обмеження і традиції, яких важливо дотримуватись. Ось що не можна робити в цей день:
Не можна працювати. Водохреще є святом, тому не рекомендується працювати фізично важко або займатися важливими справами. Це день для молитви, духовного очищення і відпочинку.
Не можна вживати алкоголь. За традицією, в цей день слід уникати спиртних напоїв, оскільки це день для духовного очищення і наближення до Бога.
Не можна купатися в річці до освячення води. Багато людей вірять, що вода набуває особливої сили тільки після освячення священником, тому купатися до цього не слід.
Не можна лихословити і сваритися. Водохреще є часом для очищення не лише тіла, але й душі. Сварки та негативні емоції в цей день вважаються гріховними.
Не можна прати в річці або водоймах. Вірили, що вода в ці дні свята, і прати чи забруднювати її вважалося неприпустимим.
- Якщо випаде сніг, то по ньому не можна топтатися. Інакше накличете хвороби в сім'ю. Крім того, не варто класти на сніг брудний одяг.
- Заборонено плакати, бо литимете сльози протягом всього року. Негаразди не захочуть покидати вашу домівку.
Ці правила відображають повагу до святості цього дня та важливості духовного очищення.