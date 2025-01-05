В Україні Водохреще супроводжується різноманітними святковими звичаями

6 січня, коли настає Водохреще, християни святкують одне з найважливіших подій у церковному календарі – хрещення Ісуса Христа. Цей день не тільки для духовного очищення, але й для глибокого відновлення віри та виконання традиційних обрядів. В Україні Водохреще супроводжується різноманітними святковими звичаями, які передаються з покоління в покоління. Детальніше про них пише «РБК-Україна».

Обряди та традиції на Водохреще

На Водохреще є кілька обов'язкових традицій та обрядів, які допомагають вшанувати це свято:

Освятити воду. Це найголовніший обряд свята. Віряни йдуть до церкви або до водойм, де священник освячує воду, яка вважається цілющою та благословеною. Освячену воду зберігають у домі протягом року для лікування та благословення. Купання в ополонці. Багато людей занурюються в ополонку або річку в день Водохреща, вірячи, що це очищає не тільки тіло, але й душу. Цей обряд має глибоке духовне значення і символізує очищення. Відвідування церковної служби. Водохреще є важливим святом, тому віряни обов'язково відвідують службу в церкві, моляться за здоров'я і благополуччя. Освячення оселі. Після святкового освячення води, господарі кроплять свяченою водою свою оселю, образи, одвірки та місця для зберігання їжі. Це вважається захистом від злих сил і очищенням дому. Дотримання посту. Напередодні свята, 5 січня, багато людей дотримуються посту, що є частиною підготовки до святкування Водохреща.

Ці обряди і традиції допомагають вірянам духовно очиститися та налаштуватися на новий рік з благословенням.