Фінансування української оборонки зросло

Український оборонно-промисловий комплекс у 2025 році залучив 6,1 млрд доларів іноземного фінансування. Це більш ніж у 10 разів перевищує показник попереднього року, коли обсяг міжнародної підтримки галузі становив близько 600 млн доларів. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Гроші надійшли завдяки кільком ключовим механізмам:

1,8 млрд – у межах «данської моделі» (формат підтримки, за яким країни-партнери фінансують виробництво озброєння безпосередньо в Україні, а не постачають готову зброю зі своїх складів);

4,3 млрд – завдяки прямим закупівлям озброєння та техніки державами-партнерами (майже 900 млн доларів скерували на забезпечення проєкту «Лінія дронів».

«Вагому частку фінансування у 2025 році становили кошти з прибутків від заморожених російських активів. Загалом український ОПК отримав понад 1,1 млрд доларів за рахунок цього механізму», – повідомили в Міноборони.

Крім того, Україна подала власні проєкти у сфері оборонно-промислового комплексу в межах механізму SAFE. Очікуваний обсяг фінансування цих ініціатив становить близько 5 млрд доларів.

У Міноборони зазначили, що український оборонно-промисловий комплекс стабільно зростає з 2022 року. Вже у 2025 році його виробничі спроможності досягли рівня 35 млрд доларів. Зокрема, Україна активно залучає фінансування через програми Євросоюзу та окремі ініціативи держав-партнерів. До фінансування української оборонної промисловості долучилися Велика Британія, Данія, Литва, Канада, Ісландія, Ірландія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, США та Швеція.