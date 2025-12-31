Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою

Румунія приєдналася до механізму PURL для підтримки оборони України та виділила на це 50 мільйонів євро. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Румунії.

У відомстві зазначили, що участь у механізмі PURL під керівництвом США спрямована на посилення оборонних спроможностей України та зміцнення регіональної безпеки. Також підкреслили, що це рішення повністю відповідає зобов’язанням Румунії в межах НАТО та стратегічному партнерству зі Сполученими Штатами.

Міністерка закордонних справ Оана Цою на платформі X зазначила, що фінансування здійснюється в межах бюджетної стелі на 2025 рік.

За її словами, внесок у PURL має сприяти досягненню справедливого й тривалого миру в Україні. Вона додала, що Румунія бере активну участь у європейському та союзному дипломатичному діалозі, а також у спільних зусиллях щодо створення гарантій безпеки для України та всього регіону.

Більше про ініціативу НАТО

Як писав ZAHID.NET, до кінця 2025 року Україна отримає за програмою закупівлі американської зброї коштом західних партнерів (PURL) озброєння на 5 млрд доларів.

У липні США та союзники по НАТО запровадили механізм постачання озброєння Україні під назвою «Список пріоритетних потреб України» (PURL). Мета – забезпечити Україну всім необхідним для самозахисту.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що США нададуть Україні зброю на мільярди доларів, яку закуплять і доставлятимуть європейські партнери. Серед обладнання – до 17 систем протиповітряної оборони Patriot.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав це рішення «цілком логічним» і пояснив, що США хочуть, аби Європа брала участь у фінансуванні допомоги Україні.