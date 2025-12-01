У пакет військової допомоги увійдуть боєприпаси для F-16

Нідерлани передадуть Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму 250 млн євро. Пакет буде спрямований на посилення протиповітряної оборони України, повідомив у понеділок, 1 грудня, повідомили у пресслужбі Міноборони Нідерландів.

Гроші передадуть у межах ініціативи PURL – механізму із закупівлі країнами НАТО американської зброї для України. Зокрема, гроші Нідерландів підуть на закупівлю обладнання та ракет для ППО, боєприпасів для винищувачів F-16 та безпілотників.

«Ці вихідні стали черговим сумним моментом у російській повітряно-терористичній кампанії. Україні терміново потрібна більша військова підтримка, щоб захиститися від цих авіаударів і пережити сувору зиму. Завдяки цій підтримці у розмірі 250 мільйонів євро через PURL, Нідерланди роблять значний внесок», – заявив міністр оборони Рубен Брекельманс.

Він наголосив, що мирні переговори не мають відволікати країни від повної підтримки України.

Зазначимо, Нідерланди стали першим партнером НАТО, який надав Україні повний пакет підтримки PURL. Через програму країни передала вже 500 млн євро на закупівлю систем ППО Patriot та інших протиповітряних систем.

Нагадаємо, у листопаді Держдеп США схвалив потенційний продаж Україні пакета модернізації та підтримки для систем ППО Patriot на суму в 105 млн доларів. Раніше Україна зробила запит на обладнання для модернізації пускових установок та їх ремонту.