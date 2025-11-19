Україна надіслала запит щодо придбання товарів та послуг, пов’язаних з обслуговуванням Patriot

Держдепартамент США у вівторок, 18 листопада, схвалив потенційний продаж Україні пакета модернізації та підтримки для систем ППО Patriot на суму в 105 млн доларів.

Україна надіслала запит щодо придбання товарів та послуг, пов’язаних з обслуговуванням Patriot.

«Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України за кордон засобів забезпечення зенітної оборонної системи Patriot і супутнього обладнання на суму близько 105 мільйонів доларів США», – йдеться у повідомленні.

До переліку входять:

модернізація пускових установок M901 до конфігурації M903;

секретні та несекретні списки запропонованих вантажів і списки дозволених запасів для наземного допоміжного обладнання;

допоміжне обладнання, запасні частини, підтримка, навчання та приладдя;

елементи логістики та програмної підтримки.

У дописі наголосили, що цей потенційний продаж не матиме негативного впливу на боєготовність США.

«Реалізація цього пропонованого продажу потребуватиме направлення приблизно п’ять додаткових представників уряду США та 15 представників американських підрядників до Європейського бойового командування на строк до одного місяця для надання підтримки в проведенні навчання та періодичних нарад», – додають у заяві.

Нагадаємо, 17 листопада стало відомо, що Україна першою отримає системи протиповітряної оборони французько-італійського виробництва SAMP/Т останнього покоління. Вони матимуть покращені характеристики.