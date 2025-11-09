Шатдаун у США триває з 1 жовтня

Експорт американського озброєння на суму понад 5 млрд доларів, призначеного для підтримки союзників по НАТО та України, тимчасово призупинено на тлі тривалого шатдауну в країні. Про це повідомив портал Axios з посиланням на неназваного високопосадовця Державного департаменту США.

За словами співрозмовника журналістів, затримки виникли через масові відпустки працівників, призупинення програм і параліч роботи федеральних відомств, що триває вже 40 днів.

«Це насправді завдає шкоди як нашим союзникам і партнерам, так і американській промисловості, яка постачає багато з цих критично важливих засобів за кордон», – наголосив представник Держдепу.

Він додав, що шатдаун вплинув на постачання зброї, зокрема ракет AMRAAM, бойових систем Aegis і HIMARS, для Данії, Хорватії та Польщі. Частина цих постачань могла бути використана для військової допомоги Україні.

За словами чиновника, незавершеними залишаються угоди про продаж зброї урядом США для союзників по НАТО, а також ліцензування приватних американських оборонних компаній на експорт зброї.

Відповідно до Закону про контроль за експортом зброї, усі заявки на продаж мають проходити розгляд у Конгресі. Однак процес затягується через те, що багато співробітників Держдепу, які займаються цими процесами, відправили у вимушені відпустки.

Нагадаємо, шатдаун у США – тимчасове повне чи часткове припинення роботи та фінансування державних установ, коли президент, Сенат та Палата представників не можуть ухвалити бюджет на новий фінансовий рік.