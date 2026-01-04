Валерія Вавринюка тимчасово призначили виконуючим обов’язки голови ДПСУ

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 4 січня, підписав указ №10/2026 про призначення генерал-майора Валерія Вавринюка тимчасовим виконувачем обов’язків Голови Державної прикордонної служби.

Згідно з текстом документа, першому заступнику Голови Державної прикордонної служби України Валерію Вавринюку доручили тимчасово виконувати обовʼязки голови Державної прикордонної служби України.

Вавринюк є учасником бойових дій, нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня та відзнакою президента України «За участь в антитерористичній операції». Першим заступником голови ДПСУ його призначили у жовтні 2025 року. У 2023 році він обіймав посаду начальника Західного регіонального управління Держприкордонслужби, а у 2019 році очолював Східне регіональне управління.

Як писав ZAXID.NET, 2 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що генерал-майор Сергій Дейнеко залишає посаду керівника Держприкордонслужби та переходить на роботу в Міністерства внутрішніх справ України.

4 січня стало відомо, що генерал-лейтенант Сергій Дейнеко стане радником міністра внутрішніх справ України.