Президент Володимир Зеленський увів у дію чергові санкції РНБО

У неділю, 4 січня, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію пакет санкцій проти компаній та громадян, причетних до виконання державного оборонного замовлення Росії та функціонування її військово-промислового комплексу. Про це йдеться в указі №8/2026, опублікованому на сайті президента.

Згідно з документом, під обмеження потрапили 95 фізичних і 70 юридичних осіб, переважно громадян та резидентів РФ. Серед них – компанії та їхні керівники, які виробляють і постачають продукцію у сферах зв’язку, радіоелектронної боротьби й мікроелектроніки для російського ВПК та силових структур.

Окрім того, санкції поширюються на промислові підприємства хімічної, видобувної, металургійної сфери, а також паливно-енергетичного сектора Росії.

Ухвалені заходи мають ускладнити обслуговування російського ВПК та обмежити його спроможності у виробництві озброєння й військової техніки, що використовуються у війні проти України.

«Наша країна продовжить роботу з партнерами над синхронізацією українських санкцій у юрисдикціях країн-партнерів. Деякі з позицій будуть враховані у 20-му пакеті санкцій Євросоюзу, підготовка якого триває», – зазначили в Офісі президента.

До слова, 27 грудня Володимир Зеленський увів санкції проти іноземців, які пов’язані з депортацією українських дітей, а також компаній, що причетні до постачань компонентів для виробництва російських ракет і дронів.