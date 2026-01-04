Вибух пролунав біля місця дислокації 47-ї ракетної бригади ЗС РФ

На Кубані підірвали КамАЗ з військовослужбовцями російської бригади, яка скоювала воєнні злочини проти України. Про це стало відомо з допису Головного управління розвідки Міністерства оборони України 4 січня.

Інцидент трапився ще вранці 26 грудня 2025 року. Близько 07:40 у місті Кореновськ Краснодарського краю РФ пролунав вибух на в’їзді до місця дислокації 47-ї ракетної бригади 8-ї армії південного воєнного округу ЗС РФ.

«У результаті мінно-вибухового ураження загорівся військовий автомобіль КамАЗ, який перевозив особовий склад підрозділу. Російські військовослужбовці зазнали втрат», – повідомляє ГУР.

Зазначається, що солдати та офіцери 47-ї ракетної бригади ЗС РФ безпосередньо причетні до ракетних ударів по Україні та воєнних злочинів проти мирного населення.

️У ГУР наголосили: за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Раніше повідомлялось, що в окупованому Мелітополі підірвали російських військових, які завантажували «Урал». Унаслідок вибуху окупанти отримали тяжкі поранення, а їхня техніка була пошкоджена.