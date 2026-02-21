Під удар потрапив ліцей

У ніч на суботу, 21 лютого, російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Одесу. Внаслідок ударів зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури, є постраждалі. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За попередніми даними, ударні дрони пошкодили об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Руйнування зафіксовані у різних районах міста. Відомо про пошкодження щонайменше п’яти приватних будинків, чотириквартирного житлового будинку, кількох гаражів та легкових автомобілів. Частково зруйновано ліцей, а також склади енергетичної компанії.

Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

«Одну людину госпіталізовано, ще одній допомогу надано на місці», – додав Кіпер.

На місцях уражень працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків обстрілу та оцінка завданих збитків.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 17 лютого, російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Пошкодження внаслідок атаки зафіксували, зокрема, й в Одесі. Голова Одеської МВА Сергій Лисак повідомляв, що внаслідок обстрілу в місті був пошкоджений обʼєкт інфраструктури та цивільні будинки.