Наслідки атаки росіян по Дніпру у ніч на 17 лютого

У ніч на вівторок, 17 лютого, російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Пошкодження внаслідок атаки зафіксували у Дніпрі та Одесі, повідомили у пресслужбах місцевих адміністрацій. Також вибухи лунали у Бурштині на Прикарпатті.

Опівночі 17 лютого у пресслужбі Повітряних сил повідомили про рух безпілотників у бік Одеси. За даними військових, ворожі БпЛА рухалися з Чорного моря. Згодом в Одесі пролунали вибухи.

За даними голови Одеської МВА Сергія Лисака, внаслідок атаки в місті пошкоджений обʼєкт інфраструктури та цивільні будинки. Зокрема, через російський дрон виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку в одному з районів Одеси. Також пошкоджений магазин та СТО.

«Після нічної атаки відомо про трьох постраждалих чоловіків - 62 та 65 років. Один із них у важкому стані. Інший – середнього ступеня тяжкості. Обидва госпіталізовані. Ще одній жінці надана допомога на місці», – повідомив Лисак.

За даними ДТЕК, росіяни завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси. Енергетики повідомили, що руйнування в Одесі «надзвичайно серйозні», а ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

Крім того, росіяни вночі атакували Дніпро. За словами голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, в одному з районів міст зайнялася пожежа, пошкоджені автомобілі та місцева адміністративна будівля. За попередніми даними, постраждалих внаслідок атаки немає.

Зазначимо, також Повітряні сили попередили про рух ракет у бік Івано-Франківської області. За даними «Суспільного», близько 07:20 пролунали вибухи у Бурштині на Прикарпатті. Там розташована місцева ТЕС.

На момент публікації в Україні триває повітряна тривога.