Внаслідок російської атаки зайнялися пожежі

У ніч на неділю, 15 лютого, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. Під удар потрапили Одеська та Запорізька область, є руйнування та постраждалі.

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, у ніч на 15 лютого росіяни завдали масованого удару дронами по регіону. Попри те, що більшість БпЛА збила ППО, зафіксовані цивільної й транспортної інфраструктури.

«В Одеському районі пошкоджено закинуту одноповерхову будівлю, адміністративні обʼєкти залізничної станції, а також повторним ударом пошкоджено залізничну цистерну з розливом та згорянням палива. Пожежі оперативно ліквідовані», – повідомив Кіпер.

Інформації про постраждалих чи загиблих на момент публікації не надходило.

Також від нічного обстрілу постраждала Запорізька область. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що російський ударний дрон пошкодив житловий будинок у Запоріжжі, там зайнялася пожежа. Внаслідок атаки постраждали троє людей – 75-річний чоловік та жінки 73 та 55 років.

Зазначимо, за даними Повітряних сил ЗСУ, на ніч росіяни випустили по Україні 83 ударні дрони. Близько 50 із них – моделі Shahed. Українським оборонцям вдалося збити 55 дронів. Водночас 25 БпЛА влучили по 12 локаціях, ще й трьох впали уламки.

Нагадаємо, 14 лютого росіяни атакували Одесу, Київщину та Чернігівщину ударними дронами. Внаслідок атаки в Одесі загинула жінка, на Київщині постраждали двоє людей, а в Чернігівській області зруйнована будівля місцевої РДА.