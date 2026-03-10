Голову Белзької громади Оксану Березу затримали за корупційні схеми

Голову Белзької громади на Львівщині Оксану Березу, керівницю відділу освіти міськради Катерину Маїк та постачальника викрили на махінаціях під час закупівель вугілля для закладів освіти. За версією правоохоронців, чиновниці закупили неякісне вугілля, за яке переплатили 2,3 млн грн. Також голові громади інкримінують побори з підлеглих.

Як повідомили у вівторок, 10 березня, в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції та прокуратурі Львівщини, у вересні минулого року заступник директора приватного підприємства змовився з міською головою, щоб отримати перевагу під час укладення договору на постачання вугілля для закладів освіти.

До схеми голова міськради залучила свою підлеглу – очільницю відділу освіти, яка у жовтні 2025 року уклала договір з обраним постачальником.

«При цьому підрядник не мав наміру належно виконувати умови договору: фактично поставлене вугілля було гіршої якості, ніж передбачав договір, а документи, які б підтверджували якість палива, були відсутні взагалі. Попри це, т. в. о. начальниці відділу освіти підписала надані їй підрядником накладні», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Ці документи стали підставою для проведення розрахунків міськради з підрядником.

За даними слідства, у 11 підпорядкованих міськраді закладів освіти (школи, гімназії та заклад дошкільної освіти) було доставлено 214 тон неякісного вугілля, а підприємство-підрядник безпідставно отримало майже 2,3 млн грн бюджетних коштів.

Окрім цього, як повідомили в прокуратурі, голова міськради розробила механізм отримання протиправної вигоди від підлеглих – частину нарахованих премій, вони мали б повертати їй готівкою. Задокументовано, що торік у вересні за таким сценарієм посадовиця отримала 4 700 грн від спеціалістки фінансового відділу міськради.

Під час обшуків в учасників схеми вилучили загалом 637 тис. грн, понад 3 000 злотих, 1 300 доларів, документи та чорнові записи.

Усім фігурантам повідомили про підозри. Голові міськради та виконувачці обов’язків начальниці відділу освіти, культури, молоді та спорту – у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ККУ). Окрім цього, міській голові додатково інкримінують одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). Заступнику директора приватного підприємства – заволодіння чужим майном через зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 ККУ).

Вирішується питання про обрання усім підозрюваним запобіжних заходів, а також відсторонення від займаних посад посадовиць міськради.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. Як повідомлялося, напередодні СБУ та оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції провели обшуки в голови Белзької громади Оксани Берези. За інформацією ZAXID.NET, також підозру отримала керівниця відділу освіти Катерина Маїк та заступник директора ПП «Добувна компанія “Двірцівська”» Ігор Куць.