Андрій Клименко зʼявився на російському телебаченні, зокрема, у ролі екстрасенса

Хмельницький міськрайонний суд заочно виніс вирок колишньому директору Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Андрію Клименку за розтрату майже 800 тис. грн. Посадовцю, який, імовірно, перебуває в Росії, призначили дев’ять років ув’язнення з конфіскацією майна, окрім житла.

Як йдеться у вироку від 2 березня, Андрій Клименко очолював установу з 2017 року. Нестачу майна виявили під час інвентаризації у 2021 році. Тоді встановили відсутність великого LED-екрана, комп’ютерної техніки, книг, посуду та іншого майна, що перебувало на балансі закладу.

Після початку перевірки Андрій Клименко взяв лікарняний, а згодом перестав з’являтися на роботі. За інформацією видання «Є», пізніше експосадовця помітили в низці телевізійних шоу на російських телеканалах.

Зокрема, у серпні 2021 року він з’явився в авторській програмі Ксенії Собчак, де виступив як актор у сцені про діяльність так званого «Общественного совета при минкульте России».

У листопаді 2021 року Андрій Клименко взяв участь у шоу Андрія Малахова «Прямий ефір» на телеканалі «Росія 1», де його представили як музиканта та нового обранця колишньої дружини шоумена Гогена Солнцева.

На початку 2022 року хмельничанин також з’явився у відео російського блогера в образі екстрасенса під псевдонімом Кліманіді. У ролику його представили як 40-річного екстрасенса, який нібито отримав здібності від діда і спілкується з духами.

Як повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі, у міжнародному розшуку колишній директор центру культури перебуває з 2023 року. Того ж року суд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Суддя Сергій Марцинкевич визнав Андрія Клименка винним за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і призначив дев’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла. Вирок ще можна оскаржити.