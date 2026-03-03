Порушення виявили вже після звільнення правоохоронця

Працівники ДБР викрили колишнього правоохоронця з Хмельницького, який під час розслідування кримінального провадження незаконно привласнив гроші, вилучені як речові докази. Йдеться про близько 2,5 млн грн у різній валюті. Про це у вівторок, 3 березня, повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, у 2024 році підозрюваний розслідував справу щодо розкрадання майна. Під час обшуків у Кам’янці-Подільському у фігуранта провадження вилучили та арештували близько 2,5 млн грн у різній валюті.

Замість передачі грошей на відповідальне зберігання до банківської установи слідчий залишив їх у своєму розпорядженні. Частину суми він витратив на придбання автомобіля, решту – на особисті потреби.

Порушення виявили вже після звільнення правоохоронця. Під час перевірки кримінальних проваджень комісія встановила відсутність арештованих коштів. Щоб приховати нестачу, експравоохоронець передав через знайомих аналогічну суму.

Втім новий слідчий під час додаткової перевірки виявив невідповідність купюр тим, що були вилучені й мали зберігатися як речові докази.

Експравоохоронцю повідомили про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) та у підміні майна, на яке накладено арешт (ч. 1 ст. 388 КК України). Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.