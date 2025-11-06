За крадіжку арештованих грошей поліцейському загрожує ув'язнення строком до 10 років

На Рівненщині затримали київського поліцейського Юрія Рибянського. Він не вийшов на роботу, а разом з ним зникли арештовані гроші. Про це у четвер, 6 листопада, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Йдеться про начальника відділення Дарницького управління Нацполіції у Києві. Зазначається, що чоловік раптово перестав приходити на роботу, а також не виходив на зв’язок.

«Він був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки правоохоронці департаменту внутрішньої безпеки виявили зникнення арештованих коштів», – йдеться у повідомленні.

Об 11:10 поліція Києва опублікувала повідомлення про розшук свого співробітника. Вже через годину поліція повідомила, що співробітники департаменту внутрішньої безпеки затримали Юрія Рибянського на території Рівненської області.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, справу кваліфікували як перевищення співробітником правоохоронного органу службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до 10 років. Розслідування здійснюватиме ДБР.