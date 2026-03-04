Іран накопичив велику кількість збагаченого урану

МАГАТЕ не виявило доказів того, що Іран створює ядерну бомбу, повідомив 3 березня генеральний директор агентства Рафаель Гроссі. Водночас він заявив, що запаси збагаченого урану в країні та відмова допустити інспекторів МАГАТЕ викликають серйозне занепокоєння.

За словами Рафаеля Гроссі, МАГАТЕ не може підтвердити, що ядерна програма Ірану несе виключно мирний характер. Водночас інформацію про створення Іраном ядерної бомби агентству знайти не вдалося.

Гроссі наголосив, що попри відсутність доказів про створення ядерної бомби в Ірані, великі запаси збагаченого урану, близького до збройового класу, а також відмова країни надати інспекторам повний доступ до ядерних обʼєктів «викликають серйозне занепокоєння».

«З цих причин у моїх попередніх доповідях зазначається, що доти, доки Іран не посприяє МАГАТЕ у розв'язанні питань щодо гарантій, агентство не зможе надати підтвердження того, що ядерна програма Ірану має виключно мирні наміри», – сказав Гроссі.

Нагадаємо, 28 лютого США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану, який до того відкинув вимоги Сполучених Штатів відмовитися від розробки ядерної зброї. 3 березня МАГАТЕ повідомило, що внаслідок ударів в іранському Натанзі пошкоджений підземний завод зі збагачення урану. Радіологічних наслідків МАГАТЕ не очікує, а додаткового впливу на сам об'єкт не виявили.