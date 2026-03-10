аварія сталась 9 березня близько 19:30 у селі Добряни на трасі сполученням «Стрий – Тернопіль»

Ввечері у понеділок, 9 березня, на трасі неподалік Стрия сталась смертельна ДТП, унаслідок якої загинула пішохідка. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА, особа загиблої встановлюється.

Як вказано у повідомленні, аварія сталась 9 березня близько 19:30 у селі Добряни на трасі сполученням «Стрий – Тернопіль». 31-річна водійка авто Volkswagen Golf наїхала на пішохідку, яка від отриманих травм померла на місці ДТП.

Наразі особа загиблої жінки та обставини аварії встановлюються. За попередніми даними, її вік становить 70-80 років.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.