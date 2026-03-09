У школі при монастирі УПЦ МП не виявили порушень мовного законодавства

У підпільній школі, що діє при монастирі УПЦ МП у Києві, не виявили порушень мовного законодавства. Про це у понеділок, 9 березня, повідомило «Слідство.Інфо» з посиланням на Секретаріат уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської.

Йдеться про підпільну школу при монастирі «Голосіївська пустинь», яку у січні 2026 року виявили журналісти «Слідства.Інфо». Заклад має назву « Перспектива» й діє з лютого 2025 року. У школі навчаються діти парафіян, вона працює пʼять днів на тиждень з 09:00 до 14:00, а також є група продовженого дня.

Офіс уповноваженої із захисту державної мови здійснив перевірку школи, після якої заявив про неможливість встановити порушення мовного законодавства. Зокрема, батьки учнів не підтвердили порушення прав на освітній процес державною мовою.

«Єдина потенційна зачіпка полягала в тому, що в освітній програмі цього приватного навчального закладу був дивний параграф, який передбачав розвиток компетенцій у молодших школярів спілкуватися, окрім державної та іноземними мовами – “рідною мовою”. І в цьому випадку складалося враження, що йшлося про мову, якою спілкувалися в сюжеті не названі батьки учнів. Але наявність подібних параграфів в освітніх програмах — не належить до компетенції Уповноваженого із захисту державної мови. [...] Жодних доказів, або підстав, які б дозволили встановити порушення та притягнути до відповідальності потенційних порушників, виявлено не було», – цитує «Слідство.Інфо» Секретаріат уповноваженої із захисту державної мови.

Водночас «Слідство.Інфо» зауважує, що заклад працює без ліцензії. Учні займаються за радянськими підручниками та російською мовою. Зокрема, діти вчать вірші російського поета Сєргєя Єсеніна та російські пісні. Крім того, учням показують російські фільми та вчать «поважати Росію». Станом на січень 2026 року там навчались понад 60 дітей та працювали 16 вчителів.

6 січня СБУ повідомляла про початок кримінального провадження, у межах якого досліджує можливу протиправну діяльність школи при УПЦ МП.

7 січня освітня омбудсманка Надія Лещик повідомляла про виявлення низки порушень у підпільній школі. Уповноважена Верховної Ради зазначала, що у закладі діти піддаються пропаганді та індоктринації. Крім того, там виявили порушення державної політики національної пам’яті українського народу та закону про декомунізацію. Також Надія Лещик звертала увагу, що освітні послуги у закладі надаються нелегально.