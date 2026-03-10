США не виключають, що не будуть повторно запроваджувати санкції після стабілізації ринку

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував часткове зняття санкцій, повʼязаних з торгівлею нафтою. Обмеження скасують для нафтового сектору низки країн, щоб стримати різке зростання цін на енергоносії через війну в Ірані.

Про часткове скасування санкцій Трамп заявив під час спілкування з журналістами 10 березня.

«Ми скасовуємо певні санкції, пов'язані з нафтою, щоб знизити ціни. У нас є санкції щодо деяких країн, але ми знімаємо ці санкції, поки це не вирівняється», – заявив Трамп.

З яких саме країн США готові зняти санкції, американський президент уточнив. Водночас він допустив, що запроваджувати їх знову «не доведеться».

Також Трамп заявив, що провів «дуже хорошу розмову» з російським диктатором Владіміром Путіним про війну в Україні та на Близькому Сході. За словами Трампа, Путін «хоче бути корисним» у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході.

«Я сказав: “Ви могли б бути більш корисним, якби покінчили з війною між Україною і Росією. Це було б більш корисно”», – сказав Трамп.

Зазначимо, раніше агентство Reuters повідомило, що США можуть зняти санкції з російської нафти через світовий дефіцит на тлі війни в Ірані. На такий крок можуть піти, щоб усунути нестачу нафти. До того США на місяць скасували заборону для Індії закуповувати російську нафту.

Нагадаємо, 28 лютого США та Ізраїль розпочали військову операцію в Ірані, який не відмовився від ідеї розробки власного ядерного озброєння. По країні завдають повітряних ударів.

У відповідь Іран почав атакувати військові бази США та цивільну інфраструктуру сусідніх країн, зокрема, ОАЕ, Саудівської Аравії, Іраку, Кувейту і Бахрейну. Війна спричинила перебої з постачанням сировини з країн Близького Сходу та різке зростання цін на нафтопродукти. Станом на 9 березня нафта марки Brent сягнула 108 доларів за барель.