Внаслідок атаки по Одесі зруйнований приватний будинок

У ніч на суботу, 14 лютого, російські окупанти завдали ударів по Одеській, Київській та Чернігівській областях. Внаслідок атаки в Одесі загинула жінка, на Київщині постраждали двоє людей, а в Чернігівській області зруйнована будівля місцевої РДА.

Так, вночі російський безпілотник атакував житлову забудову в Одесі. Внаслідок удару зазнав руйнувань одноповерховий житловий будинок, повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер та пресслужбі ДСНС.

«На жаль, під час атаки загинула літня жінка», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Внаслідок вибуху також пошкоджене скління розташованих поруч споруд та приватної забудови.

Росіяни також завдали ударів по місту Новгород-Сіверський на Чернігівщині. За даними начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова, російський дрон типу «Герань» практично знищив будівлю РДА. Інформація про постраждалих уточнюється.

Наслідки атаки на Новгород-Сіверській РДА

Крім того, росіяни атакували Вишгородський район на Київщині. За даними голови Київської ОВА Миколи Калашника, внаслідок удару постраждали чоловік та жінка.

«Чоловік отримав множинні осколкові поранення верхніх кінцівок, обличчя та шиї. У жінки – закритий перелом кісток передпліччя. Обох постраждалих госпіталізовано до місцевої лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога», – повідомив Калашник.

Крім того, внаслідок атаки сталася пожежа у будинку постраждалих. Вогонь знищив покрівлю та перекриття, а також пошкодив вікна і двері. Пожежу локалізували та ліквідували.

Нагадаємо, 13 лютого росіяни масовано атакували Одесу ударними дронами. Внаслідок удару постраждали четверо людей, одного з них госпіталізували у важкому стані. Також окупанти атакували Одесу 12 лютого – тоді у місті постраждав обʼєкт інфраструктури та житловий будинок.