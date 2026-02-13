В Одесі та області зафіксували влучання попри зусилля ППО

Увечері четверга, 12 лютого, росіяни масовано атакували Одесу та область ударними безпілотниками. У місті зафіксували влучання, виникли серйозні перебої з електро-, водо- і теплопостачанням, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Про російські безпілотники, які рухаються в бік Одеси, у пресслужбі Повітряних сил повідомили близько 22:30 12 лютого. Згодом в Одесі пролунали вибухи.

За даними Олега Кіпера, попри роботу ППО в місті та регіоні є влучання та падіння уламків ворожих дронів. Внаслідок атаки пошкоджена житлова, промислова, енергетична та портова інфраструктура Одеської області.

«Попередньо, постраждало четверо осіб, одного госпіталізовано у важкому стані», – повідомив Олег Кіпер.

Внаслідок ворожого обстрілу в Одесі пошкоджена територія автосалону, а також рекреаційного обʼєкта. Також пошкоджена житлова багатоповерхівка – дрон влучив у квартиру. Пожежі внаслідок влучання немає.

Олег Кіпер повідомив, що на території Одеського району зафіксували значні перебої з електро-, тепло- та водопостачанням. Скільки споживачів перебувають без світла, тепла та води, голова ОВА не уточнив.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого росіяни також масовано атакували Одесу дронами. Внаслідок атаки зайнялася пожежа на обʼєкті інфраструктури, пошкоджений житловий будинок. Також вогнем охопило павільйони на одному з ринків та пошкоджено будівлю супермаркету.