У Дніпрі виникла пожежа після російської атаки 12 лютого

У ніч на четвер, 12 лютого, російські війська завдали комбінованого удару по Києву та Дніпропетровській області. Також ворог масовано атакував Одесу безпілотниками. Унаслідок атаки є постраждалі та пошкодження інфраструктури. Про це повідомили керівництво регіонів та ДСНС.

Близько 02:32 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про удари росіян по обʼєктах інфраструктури.

«У Дарницькому районі, попередньо, влучання в приватний будинок. У Голосіївському та Деснянському – в нежитлову забудову», – написав Кличко.

У Дніпровському районі також зафіксували падіння уламків біля двох житлових будинків. Бригади медиків виїжджали у Деснянський та Дарницький райони.



Станом на п’яту ранку було відомо про двох постраждалих внаслідок російської атаки на Київ, повідомив керівник КМВА Тимур Ткаченко.

За інформацією Віталія Кличка, стан одного із постраждалих у Києві медики оцінюють як тяжкий. Інший потерпілий отримав амбулаторну допомогу.

Після масованої атаки ще майже 2600 будинків у Києві залишились без теплопостачання. Це, зокрема, багатоповерхівки в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах.

Російські війська уночі також завдали ударів балістичними ракетами по Дніпру та Павлограду. Унаслідок атаки виникли кілька пожеж. Пошкоджені об’єкт інфраструктури, приватні будинки та авто.

«Немовля та чотирирічна дівчинка дістали поранень через атаку росіян на Дніпро», – повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Оновлено о 08:30. Кількість поранених у Дніпрі зросла до чотирьох.

За даними ОВА, російські БпЛА били по Роздорській і Васильківській громадах на Синельниківщині. Там понівечені інфраструктура та дитсадок. На Нікопольщині від ударів артилерії та FPV-дронів потерпали райцентр, Червоногригорівська і Покровська громади.

Наслідки ворожої атаки на Київ та Дніпро, 12 лютого 2026 рік

Близько опівночі Росія завдала чергового удару безпілотниками по цивільній та критичній інфраструктурі Одеси.

«Руйнувань зазнав об’єкт інфраструктури, де сталася пожежа. Також пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок: зруйновано фасадну стіну та дах, виникло загоряння на верхньому поверсі», – написав Сергій Лисак, начальник Одеської МВА.

Росіяни атакували Одещину ударними безпілотниками

Відомо про одного постраждалого в Одесі – він лікуватиметься амбулаторно.

Суттєвих пошкоджень через атаку БпЛА також зазнала торгівельна інфраструктура міста: вогнем охопило павільйони на одному з ринків та пошкоджено будівлю супермаркету.

У ДТЕК повідомили, що РФ знову атакувала енергетичний обʼєкт на Одещині. Наразі енергетики розбирають завали на місці влучання.

«Руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану», – ідеться в повідомленні.

Насамперед фахівці працюватимуть над відновленням електропостачання на обʼєктах критичної інфраструктури.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що військові знешкодили 213 з 244 ворожих цілей, а саме:

15 з 24 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

керовану авіаційну ракету Х-59/69;

197 з 219 ударних БпЛА.

Зафіксовано влучання дев’яти ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 14 локаціях.

Нагадаємо, уночі 11 лютого російський дрон поцілив у житловий будинок у Богодухові на Харківщині. Через удар загинули троє маленьких дітей та їхній 34-річний батько. 35-річна дружина та мати дітей дістала опіки та травми.