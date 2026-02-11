Троє дітей і чоловік загинули через удар РФ по будинку в Богодухові на Харківщині
Ще двоє людей постраждали, серед них – 35-річна вагітна
У ніч на середу, 11 лютого, російський безпілотник атакував житловий будинок у місті Богодухів на Харківщині. Унаслідок удару загинули троє маленьких дітей та 34-річний чоловік, постраждали двоє жінок. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Рятувальники на місці влучання російського БпЛА у Богодухові (Фото ДСНС)
Після влучання ворожого БпЛА на території приватного домоволодіння спалахнула пожежа площею 60 м2. Рятувальники, які прибули на виклик, дістали з-під завалів тіла двох однорічних хлопчиків та дворічної дівчинки. Також від отриманих травм помер 34-річний чоловік, який перебував разом із дітьми в будинку.
Поранень внаслідок атаки зазнали 35-річна вагітна та 74-річна жінка. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.
Нагадаємо, 6 лютого росіяни вдарили безпілотником по місту Вільнянськ у Запорізькій області. Унаслідок атаки загинуло подружжя.