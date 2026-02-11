Наслідки влучання російського БпЛА по будинку в Богодухові 11 лютого

У ніч на середу, 11 лютого, російський безпілотник атакував житловий будинок у місті Богодухів на Харківщині. Унаслідок удару загинули троє маленьких дітей та 34-річний чоловік, постраждали двоє жінок. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Рятувальники на місці влучання російського БпЛА у Богодухові (Фото ДСНС)

Після влучання ворожого БпЛА на території приватного домоволодіння спалахнула пожежа площею 60 м2. Рятувальники, які прибули на виклик, дістали з-під завалів тіла двох однорічних хлопчиків та дворічної дівчинки. Також від отриманих травм помер 34-річний чоловік, який перебував разом із дітьми в будинку.

Поранень внаслідок атаки зазнали 35-річна вагітна та 74-річна жінка. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Нагадаємо, 6 лютого росіяни вдарили безпілотником по місту Вільнянськ у Запорізькій області. Унаслідок атаки загинуло подружжя.