Внаслідок російської атаки постраждала приватна забудова у Вільнянську та Запоріжжі

У ніч на пʼятницю, 6 лютого, російські окупанти вдарили безпілотником по місту Вільнянськ У Запорізькій області. Внаслідок атаки загинуло подружжя, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Протягом ночі росіяни атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Один із них атакував приватну забудову Вільнянська, розташованого за 10 км від обласного центру.

«Зруйновано приватний будинок. Загинуло подружжя – 49-річний чоловік та 48-річна жінка», – повідомив Федоров.

Також голова ОВА повідомив про дронову атаку на Запоріжжя. Через російські удари у місті пошкоджені приватні будинки.

Через дроновий удар постраждав 14-річний підліток. Йому надали необхідну медичну допомогу.

Внаслідок атаки у Запоріжжі залишилися без електропостачання 12 тис. споживачів. Станом на 6:50 їм вже повернули світло.

Доповнено 11:15. Внаслідок російського обстрілу у Запоріжжі пошкоджений собачий притулок. У пресслужбі міської ради Запоріжжя повідомили, що багато собак постраждали, їх розвозять по клініках.

Нагадаємо, 3 лютого росіяни також вдарили по Запоріжжю дронами. Внаслідок атаки постраждали 11 людей, серед них – троє дітей. 18-річні хлопець та дівчина загинули від отриманих поранень.