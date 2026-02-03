Росіяни атакували Запоріжжя ударними дронами

Ввечері вівторка, 3 лютого, росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Повітряну тривогу у Запоріжжі оголосили о 17:47. Начальник ОВА Іван Федоров повідомив, що на місто насуваються російські ударні дрони. Вже за кілька хвилин у Запоріжжі пролунали вибухи.

Станом на 19:05 відомо, що внаслідок обстрілу загинули 18-річні хлопець та дівчини. Крім того, внаслідок атаки постраждали восьмеро людей, серед них двоє дітей. Зокрема, 15-річна дівчина перебуває у важкому стані.

Доповнено. Іван Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11, серед травмованих троє дітей.

«Лікарі діагностували осколкові поранення, черепно-мозкові травми та контузії. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога», – написав начальник Запорізької ОВА.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 1 лютого, росіяни атакували у Запоріжжі пологовий будинок. Внаслідок обстрілу поранення отримали шестеро людей.