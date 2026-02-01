Будівля пологового будинку, яка постраждала внаслідок російського удару

У неділю, 1 лютого, російські окупанти завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупанти атакували Запоріжжя зранку 1 лютого. Близько 10:45 Повітряні сили ЗСУ повідомили про атаку керованих авіабомб на Запорізьку область.

Внаслідок атаки пошкоджена будівля місцевого пологового будинку.

За попередніми даними, через російську атаку постраждали дві людини. Станом на 12:15 відомо вже про шістьох поранених. За словами Івана Федорова, серед постраждалих – двоє жінок, які були на огляді під час російського удару.

На відео, оприлюдненому головою ОВА, видно будівлю пологового будинку, в якій пошкоджений фасад та вибиті вікна. Також видно стовп диму, який йде з вікон на другому поверсі.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що вогонь зайнявся на другому поверсі, у приймальні гінекологічного відділення.

«Удар по пологовому – ще один доказ війни, спрямованої проти життя», – наголосив Федоров.