Росіяни за ніч атакували Дніпро, Нікополь та Марганецьку громаду

У ніч на неділю, 1 лютого, російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками. Один з ворожих дронів влетів у приватний будинок, внаслідок чого загинули двоє людей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Ворожа атака відбулася вночі. Повітряні Сили ЗСУ попередили про БпЛА в напрямку Дніпра близько 02:20, а згодом у місті пролунав вибух.

Внаслідок атаки зруйнований приватний будинок, ще два пошкоджені. Також постраждав один легковик.

«У Дніпрі через влучання ворожого БпЛА загинули двоє людей: жінка і чоловік. Щирі співчуття рідним і близьким», – повідомив Олександрі Ганжа.

За даними голови ОВА, росіяни вночі також атакували Нікопольський район артилерією та FPV-дронами. Внаслідок атак у Нікополі та Марганецькій громаді пошкоджені два багатоквартирні будинки, а також чотири приватні помешкання. Обстріл також пошкодив кафе, кілька магазинів, господарську споруду та авто. Постраждали газогін та лінія передач.