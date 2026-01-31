У Херсоні на російській міні підірвалася сімʼя з двома дітьми
Авто сімʼї наїхало на ПФМ-1 «Пелюстка»
До теми
У Херсоні на російській міні «Пелюстка» підірвалося авто, в якому їхала сімʼя з двома дітьми. Вся родина зазнала поранень, повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА у суботу, 31 січня.
Протипіхотна фугасна міна вибухнула через наїзд авто близько 07:30 у Херсоні. В якій саме частині міста стався інцидент, у пресслужбі ОВА не уточнили.
«Внаслідок детонації міни постраждали 47-річний чоловік та 34-річна жінка, а також двоє дівчаток, яким пʼять та два роки», – повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.
В усіх постраждалих діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Медики надали родині допомогу на місці події.
Зазначимо, міна ПФМ-1 «Пелюстка» є копією американської міни BLU-43/B «Зуб дракона». Заборонена Оттавською конвенцією. Міни цього типу росіяни застосовують протягом всього повномасштабного вторгнення до України.
Нагадаємо, 30 січня росіяни атакували пасажирський автобус у Херсоні. Через удар ворожої РСЗВ загинув 48-річний водій. Ще пʼятеро пасажирів зазнали поранень різного ступеня тяжкості, у важкому стані перебувають двоє чоловіків 18 та 19 років.