Через протипіхотну міну постраждали четверо цивільних

У Херсоні на російській міні «Пелюстка» підірвалося авто, в якому їхала сімʼя з двома дітьми. Вся родина зазнала поранень, повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА у суботу, 31 січня.

Протипіхотна фугасна міна вибухнула через наїзд авто близько 07:30 у Херсоні. В якій саме частині міста стався інцидент, у пресслужбі ОВА не уточнили.

«Внаслідок детонації міни постраждали 47-річний чоловік та 34-річна жінка, а також двоє дівчаток, яким пʼять та два роки», – повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.

В усіх постраждалих діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Медики надали родині допомогу на місці події.

Зазначимо, міна ПФМ-1 «Пелюстка» є копією американської міни BLU-43/B «Зуб дракона». Заборонена Оттавською конвенцією. Міни цього типу росіяни застосовують протягом всього повномасштабного вторгнення до України.

Нагадаємо, 30 січня росіяни атакували пасажирський автобус у Херсоні. Через удар ворожої РСЗВ загинув 48-річний водій. Ще пʼятеро пасажирів зазнали поранень різного ступеня тяжкості, у важкому стані перебувають двоє чоловіків 18 та 19 років.