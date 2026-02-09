Російський безпілотник повністю знищив житловий будинок на Харківщині

У ніч на понеділок, 9 лютого, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Зокрема, внаслідок атаки постраждала Одеса та Харківська область – там є загиблі та постраждалі.

За даними голови Одеської МВА Сергія Лисака, росіяни атакували дронами Приморський район. За попередніми даними, там постраждала 21 квартира у житлових багатоповерхівках.

У пресслужбі ДСНС уточнили, що атаку пошкодила дах та обладнання на ньому 24 будинку. Вибухова хвиля вибила 39 вікон у квартирах та 18 у місцях загального користування. Також пошкоджені шість авто, два – повністю знищені.

«Внаслідок нічного обстрілу загинув 35-річний чоловік. Також постраждали дві людини, серед них - 19-річна дівчина. Їм надається вся необхідна допомога», – повідомив Сергій Лисак.

На місці події працюють комунальні служби.

Також росіяни атакували вночі Харківщину – у пресслужбі ДСНС повідомили, що російські дрони вдарили по приватному сектору міста Богодухів. Одне з ворожих влучань сталося по житловому будинку, який повністю знищив БпЛА.

«З-під завалів вилучено тіла двох загиблих: жінки та 10-річного хлопчика. Ще троє людей постраждали», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

На місці удару виникла пожежа на площі 50 м². Її оперативно ліквідували.

Доповнено 08:44. У пресслужбі ДСНС повідомили про російську атаку на Дніпропетровську область. У місті Шахтарське Синельниківського району дрон пошкодив триповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки постраждали девʼятеро людей, серед них – 13-річна дівчинка. Також росіяни атакували Васильківську громаду – там пошкоджені три приватні будинки.