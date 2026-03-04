Припинення поставок електроенергії ініціював премʼєр Словаччини Роберт Фіцо

Уряд Словаччини підтримав рішення про розірвання в односторонньому порядку угоди з Україною щодо аварійного постачання електроенергії. Про це у середу, 4 березня, повідомив словацький новинний сайт Dennik N.

Ініціатором припинення аварійного постачання електроенергії Україні був премʼєр-міністр Роберт Фіцо. Словацький уряд підтримав ініціативу та рекомендуватиме міністру фінансів Ладіславу Каменецькому розірвати угоду з «Укренерго». Зазначається, що міністерство фінансів є єдиним акціонером державної енергетичної компанії SEPS, яка екстрено постачає електроенергію Україні.

Зазначається, що міністр фінансів має виконати доручення уряду до четверга, 5 березня. Водночас Dennik N пише, що раніше Фіцо вже звертався до SEPS з вимогою припинити постачання електроенергії Україні на тлі суперечок щодо нафтопроводу «Дружба». Проте, за даними Dennik N, поки що змін немає.

Після засідання уряду директор SEPS Мартін Мага заявив, що енергетична компанія виконає доручення уряду. Також він заявив, що це рішення не спричинить застосування санкцій щодо Словаччини, оскільки Україна вже зверталася до країни з проханням щодо екстреного постачання електроенергії, але не отримала її.

Зауважимо, що 23 лютого «Укренерго» пояснювало, що рішення Словаччини не вплине на українську енергомережу. Там зазначили, що Україна зверталась до Словаччини за допомогою рідко й вона надходила в обмеженому обсязі.

Нагадаємо, 27 січня внаслідок удару російського дрона по місту Броди на Львівщині припинив роботи нафтопровід «Дружба», яким через території України транспортується російська нафта до Угорщини та Словаччини.

Водночас Угорщина та Словаччина звинувачують Україну у навмисному припиненні роботи нафтопроводу. 27 лютого під час телефонної розмови Володимир Зеленський та Роберт Фіцо домовилися про зустріч для того, щоб обговорити нафтовий транзит через Україну.