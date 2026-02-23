Востаннє Україна просила аварійну допомогу у Словаччини понад місяць тому

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив у понеділок, 23 лютого, що доручив зупинити екстрені постачання електроенергії Україні, оскільки постачання російської нафти через нафтопровід «Дружба» не відновилось. «Укренерго» пояснило, що рішення Словаччини не вплине на українську енергомережу, адже допомога від країни й так була обмеженою.

Увечері 23 лютого Фіцо заявив, що відтепер Україна не отримуватиме екстреного імпорту, якщо звертатиметься до Словаччини з таким запитом. За його словами, лише за січень 2026 року для стабілізації енергосистеми України треба було удвічі більше екстрених постачань, ніж за увесь 2025 рік.

«Ми вимушені вжити перший захід у відповідь. Він буде скасований негайно після відновлення транзиту нафти до Словаччини», – наголосив Фіцо.

При цьому він повідомив, що хотів обговорити ситуацію з нафтопроводом «Дружба» безпосередньо з президентом України Володимиром Зеленським перед тим, як починати якісь заходи у відповідь. Та, за його словами, українська сторона відповіла, що графік президента на найближчі дні щільно розписаний і провести перемовини можна буде лише після 25 лютого.

«Укренерго» зазначило, що востаннє Україна просила аварійну допомогу у Словаччини понад місяць тому і в дуже обмеженому обсязі. Загалом же зі словацького напрямку аварійна допомога надходила досить рідко, а постачання були нетривалими.

До того ж в «Укренерго» кажуть, що досі не отримали офіційних документів про одностороннє припинення дії договору про взаємне надання аварійної допомоги від словацького системного оператора – компанії SEPS.

«Про будь-які обмеження комерційного імпорту електроенергії зі Словаччини наразі не йдеться. Розподілена потужність міждержавних перетинів використовується, відповідно до результатів проведених аукціонів», – додали в українській компанії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у суботу, 21 лютого, заявив, що може ініціювати припинення аварійних постачань електроенергії до України, якщо до понеділка, 23 лютого, не буде відновлено транзит нафти до країни. Згодом після нього, схожу заяву зробив і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Проте міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у питанні постачання електроенергії в Україну слід діяти з особливою обережністю, щоб не нашкодити угорській громаді на Закарпатті.